Cusco y Ayacucho se preparan para la Nochebuena con luces, compras y tradición

A pocas horas de la Navidad, en diversas regiones del país las familias ultiman los preparativos para la tradicional Nochebuena. En Cusco, decenas de personas se concentraron en la Plaza de Armas para realizar sus últimas compras, entre ellas los tradicionales nacimientos, una de las expresiones más representativas de estas fiestas.

El ambiente festivo también se vio reforzado por la presencia de turistas extranjeros que llegaron a la ciudad imperial para pasar la Navidad, atraídos por sus costumbres, decoración y celebraciones propias de la temporada.

AYACUCHO

En tanto, en Ayacucho, familias enteras se reunieron en la Plaza Mayor para disfrutar de los adornos navideños que iluminan el centro histórico de la ciudad. Las luces y decoraciones han convertido el lugar en un punto de encuentro para grandes y pequeños.

Asimismo, diversas instituciones se sumaron a esta iniciativa colocando sus propios adornos en espacios públicos, con el objetivo de reforzar el espíritu navideño y promover la unión familiar en estas fechas especiales.