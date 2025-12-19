La Libertad: regidora asesinada había denunciado presuntos actos de corrupción

La ola de criminalidad que golpea al país volvió a cobrarse la vida de una autoridad local. Esta vez, el hecho se registró en la región La Libertad, donde Elena Rojas Alcalde, regidora del distrito de Chicama, provincia de Ascope, fue asesinada a balazos la tarde del jueves 18 de diciembre, en medio de una celebración infantil navideña realizada en el centro poblado de Sausal.

Con este crimen, ya son dos los funcionarios asesinados a tiros en La Libertad en lo que va del 2025, una cifra que refleja el avance de la violencia en la región. Para el exministro del Interior, Cluber Aliaga, estos hechos evidencian un crecimiento de la criminalidad vinculado a niveles de corrupción dentro del aparato público.

Aliaga advirtió, además, que la situación podría agravarse si no se adoptan medidas firmes. “Trujillo está exportando actuaciones de carácter criminal que deben ser reprimidas con eficiencia. En el mundo criminal, las conductas delictivas se copian fácilmente por otras organizaciones”, señaló.

Elena Rojas Alcalde pertenecía a las filas del Partido Aprista Peruano, aunque llegó a la municipalidad a través del Movimiento Regional Fortaleza Perú. Anteriormente, militó en Alianza para el Progreso (APP) hasta el año 2021. Era contadora pública y egresada de la Universidad Nacional de Trujillo. Cabe recordar que la concejal ya había sido víctima de un atentado el 12 de diciembre del año pasado, cuando delincuentes colocaron un artefacto explosivo debajo de la camioneta que utilizaba.