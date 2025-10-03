José Luis Silva Martinot: "Machu Picchu debería ser declarado como activo crítico"

El exministro de Comercio Exterior y Turismo, José Luis Silva Marrtinot, manifestó su rechazo ante la demanda constitucional presentada por el gobernador del Cusco contra el Ministerio de Cultura, mediante la cual se exige la transferencia inmediata y total de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) y la administración del Santuario de Machu Picchu.

Silva afirmó en entrevista con 2025 en 24 Horas que el gobernador busca controlar las entradas al Santuario, la línea de buses y el boleto turístico en Cusco, apuntando a manejar gran parte del patrimonio histórico de la región, que pertenece tanto a los peruanos como al mundo.

ACTIVO CRÍTICO

Además, el exfuncionario propuso declarar a Machu Picchu como un “activo crítico”, equiparándolo en importancia con infraestructuras estratégicas como el aeropuerto Jorge Chávez y la hidroeléctrica de Mantaro, y subrayó que debería ser protegido incluso por las fuerzas del orden.

Finalmente, Silva sostuvo que ante esta crisis, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo debería asumir la administración del Santuario de Machu Picchu, estableciendo “una sola autoridad a la cual todos deben rendir cuentas” para garantizar una gestión unificada y segura del sitio histórico.