Gobernador regional del Cusco demanda al Mincul y exige control total sobre Machu Picchu

El Gobernador Regional del Cusco, Werner Salcedo, interpuso una demanda constitucional de cumplimiento contra el Ministerio de Cultura para exigir la transferencia inmediata y total de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) al ámbito regional. La demanda incluye la administración del Santuario de Machu Picchu y otros bienes que integran el patrimonio cultural.

La acción judicial fue presentada ante el Tercer Juzgado Especializado en lo Civil de Cusco y se sustenta en la Novena Disposición Complementaria Final de la Ley N.° 29565, que creó el Ministerio de Cultura en 2010. Según el documento, este mandato legal estableció un plazo para transferir a los gobiernos regionales las antiguas unidades culturales, disposición que lleva más de 15 años incumplida.

El caso es patrocinado por el constitucionalista Luciano López, quien informó la medida tanto en un comunicado oficial como en su cuenta de X (antes Twitter). "El bufete que lidero ha asumido la defensa del Gobernador de Cusco, Werner Salcedo, en la elaboración y presentación de la demanda constitucional de cumplimiento contra el Ministerio de Cultura", señaló.

Alcance del reclamo y proceso

López advirtió que el incumplimiento del Ministerio de Cultura "afecta a la descentralización y somete a los gobiernos regionales al deficiente manejo del patrimonio cultural por parte del gobierno central".

El abogado agregó que este proceso tiene una "especial trascendencia constitucional" pues compromete al conjunto de la sociedad cusqueña y el rol histórico del Estado como garante de la descentralización.