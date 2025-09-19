Carlos González sobre crisis en Machu Picchu: "No hay voluntad política para buscar una solución"

El presidente de la Cámara de Turismo de Cusco, Carlos González, se pronunció sobre el paro que comunidades de Machu Picchu venían realizando en protesta por el transporte de pasajeros en la ruta Hiram Bingham, exigiendo el ingreso de una nueva empresa de transporte.

En entrevista para 2025 en 24 Horas, el titular de la Cámara de Turismo en la ciudad imperial cuestionó que algunas autoridades locales y del propio gobierno central no estén gestionando y entablando diálogos para llegar a una solución.

"El gobernador Werner Salcedo y el alcalde provincial de Urubamba, faltando a los acuerdos que se habían dado en la reunión que sostuvieron en Lima hace tan solo 3 días desistieron de todo lo que se había conversado en la misma y ahora no se han presentado y de sea manera están demostrando que definitivamente no hay voluntad política de parte de estas autoridades para buscar una solución al breve plazo", dijo.

SECTOR TURISMO GOLPEADO

En ese sentido, González precisó que la situación de incertidumbre que se vive en Machu Picchu afecta no solamente a los trabajadores locales, sino a todo el sector turismo a nivel nacional.

"Hay que recordar que lo que sucede en Machu Picchu no solamente afecta a la población de ese distrito o a la región de Cusco, sino que afecta a un millón y medio de trabajadores del sector turismo a nivel nacional de manera directa y más de 5 millones de personas de manera indirecta", sostuvo.