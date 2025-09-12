Alcalde de Pataz califica de “fracaso” estado de emergencia y toque de queda

El alcalde de la provincia de Pataz, Aldo Carlos Mariños, calificó como un “fracaso” las medidas de estado de emergencia y toque de queda implementadas por el Gobierno para frenar el avance de organizaciones criminales y la minería ilegal en la región.

En entrevista con 2025 en 24 Horas, el funcionario, señaló que estas acciones no han logrado resultados efectivos debido a la falta de investigaciones profundas y de un servicio de inteligencia operativo. Además, denunció posibles colusiones entre algunas autoridades y las organizaciones criminales.

“Se tiene que terminar con la minería ilegal, esa siempre ha sido nuestra posición. Llevamos tanto tiempo en estado de emergencia y el toque de queda, y todo ha sido un fracaso, porque solo se hace un control superficial y no se investiga”, declaró Mariños en entrevista con 24 Horas.

DESCONFIANZA EN LA POLICÍA

El alcalde también reveló que la población local ha perdido confianza en la Policía Nacional. “Los pobladores quieren que la policía se retire porque sienten que un porcentaje grande estaría coludido con actos delictivos”, aseguró.