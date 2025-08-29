ProInversión: Teleférico del Huascarán podría iniciar operaciones el 2028

El coordinador de proyectos turísticos de ProInversión, Marco Llanos, calificó de “impresionante” la iniciativa del Teleférico del Huascarán, propuesta impulsada por la Municipalidad Provincial de Yungay con el objetivo de facilitar el acceso a la zona y potenciar el circuito de alta montaña en la región Áncash.

En entrevista con 2025 en 24 Horas, Llanos informó que el proyecto se encuentra en fase inicial y que ya se otorgó la buena pro a la empresa encargada de realizar los estudios de preinversión.

“Es un proyecto hermoso, el potencial que existe es impresionante. Se espera duplicar el flujo turístico en la zona”, destacó.

PROYECCIONES

De acuerdo con las proyecciones, durante el cuarto trimestre de 2026 se adjudicaría la buena pro para la operación y construcción del teleférico. Asimismo, se estima que la obra podría entrar en funcionamiento en 2028, marcando un hito en la infraestructura turística del país.