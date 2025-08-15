Pérez Rocha tras atentado en Trujillo: "Lo que ha sucedido es algo gravísimo, nunca antes visto"

El exdirector de la Policía Nacional del Perú (PNP), Eduardo Pérez Rocha, se pronunció tras el atentado ocurrido el día de ayer en la cuadra 8 de la avenida Perú en Trujillo, donde delincuentes detonaron cerca de 20 cartuchos de dinamita contra una vivienda.

En entrevista para 2025 en 24 Horas, el exdirector de la PNP lamentó lo ocurrido en la víspera y calificó un hecho "nunca antes visto", el atentado que dejó como saldo 10 heridos y más de 25 viviendas dañadas.

"Acá lo que están buscando es el control territorial, pero no para el aspecto de buen trabajo, sino para la violencia delincuencial [...] lo que ha sucedido ayer a las 10 de la noche es algo gravísimo, nunca antes visto", dijo.

SOBRE ESTADO DE SITIO

Asimismo, Pérez Rocha señaló que es inviable el pedido del gobernador regional César Acuña para declarar estado de sitio en la ciudad del norte: "El estado de sitio solamente por 3 motivos se puede declarar. Por invasión, por guerra exterior y por guerra civil o algo inminente, lo que sucede en Trujillo no es ninguna de esas figuras [...] es imposible por la teoría y lo que dice la Constitución", sostuvo.