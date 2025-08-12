Jefe del IGP sobre sismo de 5.5 en Chimbote: "Este evento no genera tsunami"

Hernando Tavera, jefe institucional del Instituto Geofísico del Perú (IGP), brindó mayores detalles sobre el fuerte sismo de magnitud 5.5 registrado la noche del último martes en Chimbote, región Áncash.

En entrevista con 2025 en 24 Horas, precisó que el movimiento telúrico ocurrió en una zona alejada de la costa, y que, debido a su magnitud, la Marina de Guerra del Perú descartó la posibilidad de un tsunami.

PAÍS ALTAMENTE SÍSMICO

Tavera informó que, hasta el momento, no se han reportado daños materiales ni personales. Además, recordó que el Perú es un país altamente sísmico y exhortó a la población a participar activamente en los simulacros.

“La magnitud de este sismo no libera energía. Tenemos que tener calidad en las construcciones. No podemos evitar un sismo, pero sí está en nuestras manos reducir el nivel de riesgo. Recomiendo hacer cada fin de semana un simulacro de 5 minutos, más allá de los simulacros que se organizan oficialmente”, señaló.