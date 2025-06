Alcalde de Pataz: "Se rompió mesa de diálogo con el Ejecutivo"

El alcalde de la provincia de Pataz, Aldo Carlos Mariños, señaló que la ampliación del estado de emergencia por 60 días calendario en esta zona de La Libertad, afectada por la minería ilegal y el avance de organizaciones criminales ha sido bien recibida por la población, pero advirtió que no será suficiente sin un trabajo sostenido de inteligencia e investigación.

“Ahora podemos decir que hay más de mil efectivos entre policías y personal del Ejército. Espero que no solo hagan control, sino que haya investigación, servicio de inteligencia, si no, no vamos a tener resultados positivos a favor de la provincia”, manifestó Mariños en entrevista con 2025 en 24 Horas.

DIÁLOGO ROTO CON EL EJECUTIVO

Asimismo, reveló que la mesa de diálogo con el Ejecutivo ha quedado rota tras una salida abrupta de los representantes del Gobierno. Pese a que se había prometido una nueva convocatoria desde el Ministerio del Interior, hasta el momento no se ha concretado.

“Al salirse abruptamente se terminó rompiendo. Aquí pierde el pueblo, la región y el país. Ellos dijeron que convocarían a una reunión, pero hasta ahora no hay nada. Los patazinos queremos que se acabe con la minería ilegal y las bandas criminales”, expresó.