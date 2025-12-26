Óscar Arriola señala que la extorsiones disminuyeron en 25.8%: "Se han integrado los esfuerzos"

El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, se pronunció sobre los resultados del estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao a pocos días de culminar el presente año.

En entrevista para 2025 en 24 Horas, el jefe de la PNP aseguró que los índices de extorsiones a nivel local disminuyeron en más de 25% y resaltó el trabajo en conjunto de la institución policial con las entidades involucradas.

"El balance ha sido constatar la disminución de las extorsiones en un 25.8%, ha sido muy importante porque se han integrado los esfuerzos de la Policía Nacional, ha habido la colaboración de la ciudadanía al denunciar (...) ha habido una interacción con Osiptel, ha habido el bloqueo de las líneas (telefónicas)", dijo.

SOBRE CIFRAS DE HOMICIDIO

Asimismo, el gnral. Arriola aseguró que las cifras de homicidio se han reducido en comparación al año pasado: "En diciembre del 2024 (tuvimos) 96 homicidios, y acá (en diciembre) del 2025 solamente 66", sostuvo.