Roxana Rocha: 'Plan Verano 2026' busca garantizar seguridad y fluidez vehicular en la Panamericana Sur

La regidora de la Municipalidad de Lima, Roxana Rocha, se pronunció sobre el denominado “Plan Verano 2026”, oficializado por la comuna con el objetivo de gestionar el flujo vehicular y reforzar la seguridad vial en la Panamericana Sur durante las celebraciones de fin de año y la temporada de verano.

En entrevista con 2025 en 24 Horas, Rocha explicó que, tras asumir la administración de esta vía, la municipalidad ha definido tres objetivos principales: "garantizar la integridad de la infraestructura, velar por la seguridad de los usuarios y dar mayor fluidez al tránsito".

Detalló que el plan contempla la implementación de una flota de auxilio vial conformada por grúas, ambulancias, motocicletas y drones, los cuales permitirán el monitoreo en tiempo real ante cualquier incidente. Asimismo, precisó que los recursos destinados para la operatividad del plan provienen directamente del presupuesto de la Municipalidad de Lima.

SOBRE PROPUESTAS PARA REDUCIR EL TRÁFICO

Respecto a la propuesta de restringir la circulación de vehículos de carga pesada a horarios nocturnos, indicó que esta medida aún debe ser evaluada y no descartó la instalación de una mesa de trabajo con los transportistas para alcanzar consensos. Finalmente, se refirió a la modalidad de “pico y placa”, señalando que esta fue aplicada en Bogotá y no tuvo los resultados esperados.