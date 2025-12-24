Presidente de la ATU sobre caos en el transporte: "Es resultado de lo que no se hizo a tiempo"

David Hernández, presidente de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), se pronunció sobre el caos que atraviesa el transporte público en Lima y el Callao, así como sobre las extorsiones que vienen afectando gravemente a este sector.

En entrevista con 2025 en 24 Horas, Hernández señaló que la situación actual es consecuencia de decisiones que no se tomaron a tiempo y remarcó la necesidad de impulsar un sistema de transporte masivo y ordenado. “Buscamos un transporte masivo; el caos que vivimos es consecuencia de decisiones que no se tomaron en su momento. Hay que ir a un modelo de recaudo y retirar el uso de efectivo”, afirmó.

SOBRE TREN LIMA-CHOSICA

Respecto a la puesta en marcha de la primera etapa de los trenes Lima–Chosica, indicó que aún se deben cumplir una serie de pasos técnicos indispensables para su funcionamiento, como la verificación de las máquinas y condiciones de operación.

“Lo que corresponde a las autoridades es ver cómo este sistema se interrelaciona con la red de la ciudad. Debe haber paraderos a lo largo de la ruta y, en esta primera etapa, se deben cumplir las condiciones de operación, concesión, permisos y autorizaciones”, explicó.