San Isidro celebró la Navidad con concierto de la Banda Sinfónica de la Marina de Guerra del Perú

La alcaldesa de San Isidro, Nancy Vizurraga, dio inicio al concierto navideño de la Banda Sinfónica de la Marina de Guerra del Perú, como parte de las actividades por las celebraciones de fin de año en el distrito. Durante su saludo, la autoridad edil deseó a los vecinos una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo, marcando el inicio de una velada musical al aire libre.

El evento congregó a cientos de familias, vecinos y visitantes en el parque Andrés Avelino Cáceres, que se convirtió en el epicentro de la celebración navideña en San Isidro. El espacio público lució lleno desde tempranas horas, reflejando el interés de la ciudadanía por participar en actividades culturales gratuitas.

Bajo el nombre de “San Isidro vive la Noche Buena”, el concierto contó con la participación de 40 músicos de la Banda Sinfónica, quienes interpretaron un repertorio especialmente preparado para la ocasión. Villancicos tradicionales y reconocidas piezas clásicas formaron parte del programa, generando un ambiente festivo y familiar.

ALTERNATIVA DE ESPARCIMIENTO

La municipalidad de San Isidro destacó que este tipo de iniciativas buscan promover la cultura, fortalecer la convivencia vecinal y ofrecer alternativas de esparcimiento seguro para personas de todas las edades, reafirmando el compromiso del distrito con el uso de los espacios públicos para actividades artísticas y comunitarias.