Leslie Passalacqua: “Hemos proyectado un crecimiento del 8% respecto a la Navidad pasada”

Leslie Passalacqua, presidenta del Gremio de Retail y Distribución de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), informó que el sector ha proyectado un crecimiento del 8% en comparación con la campaña navideña del año pasado. En entrevista con el programa 2025 En 24 Horas, explicó que este resultado estaría impulsado principalmente por la inyección económica generada por el desembolso de fondos de las AFP.

La representante del gremio destacó que noviembre es un mes clave para medir el desempeño de la campaña navideña. “Noviembre es el mejor termómetro para una buena Navidad y en este caso terminó bien”, señaló, lo que genera optimismo en el sector comercial de cara a las celebraciones de fin de año.

En cuanto al gasto de los consumidores, Passalacqua indicó que el peruano promedio destina entre 180 y 200 soles en compras navideñas, cifra que se mantendría estable este 2025. Asimismo, resaltó que el rubro tecnológico continúa liderando las preferencias de compra, tanto para regalos como para uso personal, debido a la alta demanda de dispositivos de última generación.

EMPLEO TEMPORAL AUMENTA

Finalmente, la presidenta del gremio subrayó el impacto positivo del retail en el empleo temporal durante estas fechas. Según precisó, el sector cuenta con una data de aproximadamente 293 mil trabajadores contratados específicamente para la campaña de fin de año, lo que contribuye a dinamizar la economía y generar mayores oportunidades laborales en el país.