Susana Saldaña: "Tenemos la esperanza de facturar alrededor de 5500 millones este año"

La presidenta del Consejo Directivo de la Asociación Empresarial de Gamarra Perú, Susana Saldaña, agradeció la preferencia de las familias peruanas que acuden al emporio comercial para realizar sus compras navideñas, destacando el respaldo al comercio formal en una de las campañas más importantes del año.

En entrevista con 2025 en 24 Horas, Saldaña señaló que el sector mantiene expectativas positivas y proyecta facturar entre un 5 % y 10 % más que en la campaña anterior. Precisó que este año Gamarra podría alcanzar ingresos de entre 5 mil y 5,500 millones de soles, lo que representaría cerca del 60 % de recuperación respecto a los niveles previos a la pandemia.

TENDENCIAS NAVIDDEÑAS

En esa línea, indicó que las tendencias de esta temporada navideña muestran una preferencia de las familias por la compra de pijamas, medias y polos personalizados, prendas que se han convertido en los productos más solicitados para los regalos de fin de año.

Finalmente, la dirigente empresarial detalló que la mayor demanda se concentra en ropa para los más pequeños del hogar durante Navidad, mientras que, de cara a Año Nuevo, se incrementa la venta de prendas dirigidas al público adulto.