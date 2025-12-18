Silva Martinot: New Seven Wonders no tiene autoridad para retirar distinción de Maravilla del Mundo a Machu Picchu

En los últimos días, en Cusco volvió a surgir preocupación ante la advertencia sobre una posible pérdida de la denominación de Machu Picchu como Maravilla del Mundo Moderno, reconocimiento otorgado por la organización internacional New Seven Wonders.

Sin embargo, esta versión fue descartada por el exministro de Comercio Exterior y Turismo, José Luis Silva Martinot. El exfuncionario señaló que dicha organización no tiene autoridad para retirar este reconocimiento y aseguró que sus recientes pronunciamientos no responden a una real preocupación por la conservación del santuario histórico.

“No es que lo hagan porque realmente estén preocupados. Ellos han venido y han dicho al gobierno peruano: señores, nosotros queremos administrar la publicidad y el marketing de Machu Picchu y tener un lugar dentro del santuario”, sostuvo.

PREOCUPACIÓN POR MACHU PICCHU

Silva Martinot afirmó que las advertencias de New Seven Wonders carecen de importancia; no obstante, recalcó que sí existe una razón válida para preocuparse por el estado actual de Machu Picchu. En ese sentido, reconoció el trabajo que viene realizando el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) en la promoción del sitio arqueológico.

No obstante, el exministro fue crítico con la gestión de las entidades responsables de la administración del santuario, como el gobierno regional y los gobiernos locales. “La están haciendo mal. Hay mafia de boleterías, de buses, entre otros problemas”, denunció.