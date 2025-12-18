Quispe Candia cuestiona reducción de multas a transportistas extorsionados: “Es una decisión por presión”

El presidente de la ONG Luz Ámbar, Luis Quispe Candia, cuestionó la reciente aprobación del plan de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), que permite a los transportistas víctimas de extorsión pagar hasta un 95 % menos en multas administrativas hasta diciembre del 2026.

En entrevista con el programa 2025 en 24 Horas, Quispe señaló que esta decisión responde a la presión ejercida por los propios transportistas y advirtió que la medida no aborda el problema de fondo. “Esta medida no soluciona el problema”, afirmó.

El titular de Luz Ámbar sostuvo que la extorsión no solo es un tema de seguridad ciudadana, sino también una consecuencia de las deficiencias estructurales del sistema de transporte. En ese sentido, remarcó que mientras no se corrijan los problemas de informalidad, desorden y falta de fiscalización en el sector, las acciones adoptadas serán insuficientes.