David Mujica sobre reducir multas a transportistas extorsionados: "No es solución pero contribuye en algo"

El abogado especialista en temas de transporte, David Mujica, se pronunció sobre el plan de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), de reducir hasta en un 95% las multas a los transportistas formales que son víctimas de extorsión.

En entrevista para 2025 en 24 Horas, el letrado señaló que la propuesta de la ATU es una especia de "amnistía" para los transportistas extorsionados y precisó que, pese a que no es la solución al problema, puede llegar a ser un apoyo provisional.

"La norma habla de multas muy graves, graves y leves, pero hace una lista de aquellas que no ingresan a esta, digamos, rebaja, conducir sin autorización, accidentes de tránsito, esos temas definitivamente no entran (...) no es una solución (la norma), pero contribuye en algo", dijo.

SOBRE PROPUESTA DE ALCALDE REGGIARDO

Por otra parte, Mujica opinó sobre la propuesta del alcalde de Lima Metropolitana, Renzo Reggiardo, quien planteó la posibilidad de que los vehículos de carga pesada circulen en horario nocturno para reducir el tráfico: "Es una idea correcta, pero genera un sobrecosto", sostuvo.