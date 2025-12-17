Omar Neyra sobre gripe H3N2: “Es la influenza de las últimas décadas que ha mutado para ser más contagiosa”

El médico especialista en salud pública, Omar Neyra, explicó que la gripe H3N2 no es un nuevo virus, sino una variante de la influenza que ha estado presente durante las últimas décadas, pero que ha mutado y se ha vuelto más contagiosa. En entrevista con el programa 2025 En 24 Horas, precisó que este comportamiento es común en los virus respiratorios y que, a diferencia del covid-19, no se trata de un patógeno completamente nuevo.

Neyra indicó que, con un sistema de salud fortalecido y una adecuada respuesta sanitaria, esta epidemia puede ser controlada sin inconvenientes. Sin embargo, advirtió que se debe tener especial cuidado con los grupos más vulnerables, como los niños menores de cinco años y los adultos mayores de 65 años, quienes presentan mayor riesgo de complicaciones ante este tipo de infecciones respiratorias.

Respecto a los síntomas, el especialista en salud pública detalló que las personas afectadas suelen presentar fiebre, malestar general y dolor muscular, manifestaciones similares a las de una gripe común, aunque con mayor intensidad en algunos casos. Por ello, recomendó no subestimar los signos y acudir a un establecimiento de salud ante cualquier complicación.

TRABAJO DE PREVENCIÓN

Finalmente, el médico especialista enfatizó que la prevención cumple un rol clave para reducir los contagios. Recomendó el lavado frecuente de manos, evitar espacios cerrados y concurridos, y mantener medidas de cuidado e higiene personal, especialmente durante la temporada de mayor circulación de virus respiratorios.