Gómez de la Torre sobre compra de tanques: "Hay una modernización pendiente de décadas en el Ejército"

El exdirector de la Escuela Nacional de Inteligencia, Andrés Gómez de la Torre, se pronunció sobre el acuerdo firmado por el Gobierno para la compra de 195 vehículos de combate a Corea del Sur, y sostuvo que esta adquisición responde a la necesidad urgente de modernizar las Fuerzas Armadas del país.

En entrevista con 2025 en 24 Horas, Gómez de la Torres explicó que el parque militar de las tres ramas de las Fuerzas Armadas se encuentra desactualizado, especialmente en el Ejército, cuyos tanques de batalla datan de 1973 y consideró positiva la elección de Corea del Sur como proveedor estratégico.

Asimismo, precisó que la compra de los vehículos de combate se realizará de manera progresiva y en el largo plazo, como parte de un proceso integral de modernización. Añadió que también se viene renovando el sistema de artillería, lo que evidencia —según dijo— un esfuerzo sostenido por actualizar las capacidades del Ejército tras años de abandono.

¿PERÚ EN CARRERA ARMAMENTISTA?

Finalmente, Gómez de la Torres descartó que el Perú se encuentre inmerso en una carrera armamentista y señaló que las críticas a esta adquisición desconocen el retraso acumulado por décadas en materia de defensa.