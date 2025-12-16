Influenza A H3N2 ha generado colapso de hospitales en Europa

En el Perú ya se han confirmado dos casos de la influenza estacional A (H3N2) subclado K, informó este lunes el viceministro de Salud, Leonardo Rojas. Ambos contagios corresponden a menores de edad que residen en Lima y fueron detectados tras los análisis realizados por las autoridades sanitarias.

Al respecto, la directora de Intervenciones Estratégicas en Salud, Valentina Alarcón, precisó que los pacientes recibieron atención médica oportuna y no requirieron cuidados intermedios ni intensivos. “Están de alta y se encuentran estables”, señaló, descartando complicaciones graves en estos primeros casos registrados en el país.

Por su parte, el médico infectólogo César Cárcamo indicó que, si bien es importante mantener medidas de vigilancia y preparación ante la presencia de esta variante de influenza, no existe motivo para generar alarma en la población. “No pienso que haya que alarmarnos por una nueva pandemia como ocurrió con la covid-19”, afirmó el especialista.

ORIGEN

Cabe recordar que esta variante de influenza H3N2 subclado K circula desde agosto y se originó entre Estados Unidos y Australia. Hasta el momento, ha sido identificada en al menos 32 países, lo que ha llevado a las autoridades sanitarias a reforzar la vigilancia epidemiológica y recomendar a la población cumplir con las medidas de prevención y vacunación.