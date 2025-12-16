Decana del Colegio de Arquitectos cuestiona viaductos en Javier Prado: “No solucionan el tráfico”

Lourdes Giusti, decana del Colegio de Arquitectos del Perú, cuestionó el proyecto de viaductos en la avenida Javier Prado impulsado por la Municipalidad de Lima, al considerar que no solucionará el problema estructural del tránsito en una de las vías más congestionadas de la capital.

En entrevista con 2025 en 24 Horas, Giusti sostuvo que este tipo de obras solo representan “parches” y no una respuesta integral al caos vehicular. Señaló que la falta de un sistema de transporte masivo, así como la ausencia de una semaforización inteligente integrada —como existe en otras ciudades de la región— impiden una solución real y sostenible al tráfico.

VISIÓN DESFASADA

La decana también criticó el diseño del proyecto, al afirmar que responde a una visión desfasada de la planificación urbana. Según indicó, se trata de propuestas pensadas con criterios de hace más de 30 años y que no consideran el crecimiento ni las necesidades futuras de una ciudad como Lima.

Finalmente, Giusti advirtió que la obra fue aprobada mediante un decreto de urgencia, lo que habría permitido omitir procesos clave de planificación. Precisó que no cuenta con opinión favorable de la ATU y que los estudios técnicos recién se están elaborando, pese a que la decisión ya fue tomada.