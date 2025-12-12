Rafael Arias: “Somos cerca de 2.5 millones de peruanos que hemos elegido local de votación”

El subgerente de Relaciones Institucionales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Rafael Arias, informó que los ciudadanos tienen plazo hasta las 11:59 p.m. de este domingo 14 de diciembre para acceder al sistema “Elige tu local de votación”, una herramienta digital habilitada desde noviembre con miras a las Elecciones Generales del 12 de abril de 2026.

En declaraciones al programa 2025 En 24 Horas , Arias explicó que la iniciativa busca que los electores puedan sufragar cerca de sus domicilios, reduciendo tiempos y costos de traslado. “La idea de elegir tu local de votación es que sufragues cerca”, señaló, remarcando que el sistema beneficia especialmente a adultos mayores, personas con movilidad limitada o ciudadanos con responsabilidades que dificultan desplazamientos largos.

Para utilizar la plataforma, los ciudadanos deben ingresar a Google y buscar “Elige tu local de votación”. El registro requiere el número de DNI y un correo electrónico, a través del cual la ONPE valida la información para continuar con el proceso. El sistema mostrará los tres locales más cercanos al domicilio registrado en el RENIEC hasta el cierre del padrón electoral, permitiendo escogerlos por orden de preferencia.

NOTIFICARÁN LOCAL ASIGNADO

Finalmente, Arias precisó que la ONPE notificará el local asignado en marzo de 2026 y recordó que, ante dificultades tecnológicas, un familiar puede apoyar el registro utilizando un correo electrónico. Asimismo, anunció que este viernes, desde las 9:00 a.m., personal de la ONPE brindará orientación en el centro cívico de Tacna, en el marco de las acciones informativas por el cierre del plazo.