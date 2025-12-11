Fabiola Morales sobre tren Lima-Chosica: "Esto podría estar listo para el próximo año"

La teniente alcaldesa de la Municipalidad de Lima, Fabiola Morales, se pronunció luego del inicio de la primera prueba sin pasajeros del tren Lima–Chosica, cuyos coches permanecían almacenados desde su llegada procedentes de Estados Unidos.

La autoridad municipal destacó que estas unidades han pasado por “un mantenimiento muy detallado” antes de ser puestas en marcha. Además, señaló que la meta es que el servicio pueda operar con viajes diarios entre Chosica y Lima, lo que representaría un importante alivio para la demanda de transporte en la zona este de la capital.

Tras esta primera prueba técnica, explicó que el siguiente paso será una marcha blanca, etapa que permitirá afinar el funcionamiento del sistema bajo supervisión especializada. De acuerdo con las estimaciones preliminares, el tren podría iniciar su operación comercial a mediados del próximo año, siempre que los resultados de las pruebas sean favorables.

VOLUNTAD POLÍTICA

Morales afirmó que existe una “buena voluntad del Ejecutivo” para impulsar el proyecto y avanzar en las coordinaciones necesarias. Finalmente, la teniente alcaldesa indicó que se proyecta que el tren pueda transportar hasta 12.500 pasajeros diarios una vez que esté en funcionamiento. “Este tren lo tenemos que ver como parte de un sistema nacional”, enfatizó.