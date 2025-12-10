Penal de Lurigancho: interno se da a la fuga tras salir con permiso laboral

Un interno del penal de Lurigancho se fugó la tarde de este miércoles, lo que provocó la activación inmediata de un operativo de emergencia dentro y fuera del establecimiento.

La evasión se detectó alrededor de las 4:00 p. m., durante un conteo general, cuando se advirtió que los reclusos no estaban en sus áreas asignadas.

Se trata de Andre Ruiz Tavara, condenado a cinco años por robo agravado en grado tentativo. Según el INPE, Ruiz Tavara había salido del pabellón N.º 09 a las 8:30 a. m. con un permiso laboral para trabajar en una empresa, pero no regresó.

Noticia en desarrollo...