Giuliana Calambrogio: “Cinco puentes peatonales de Vía Expresa Sur estarían listos antes del inicio de clases”

La regidora metropolitana Giuliana Calambrogio informó que la Vía Expresa Sur avanza con su segunda etapa de ejecución, centrada en la construcción de cinco puentes peatonales e intercambios viales. En entrevista con el programa 2025 en 24 Horas, señaló que las obras comenzarán a mediados de enero y que los puentes estarán concluidos antes del inicio del año escolar, con el fin de garantizar una circulación segura para estudiantes y peatones.

Calambrogio detalló que los viaductos del proyecto están programados para iniciar su construcción hacia finales de febrero. Mientras tanto, la Municipalidad de Lima ha instalado semáforos en todo el tramo intervenido y mantiene inspectores de tránsito en horas punta para mitigar el congestionamiento generado por los trabajos preliminares.

Sobre la avenida Javier Prado, la funcionaria anunció que la comuna limeña tiene proyectada la edificación de tres by pass: uno en la avenida Pershing, otro en Las Begonias y un tercero en El Golf, en La Molina. Estas intervenciones buscan aliviar la carga vehicular en zonas críticas, especialmente en los accesos a la capital y áreas de alto flujo laboral.

SOBRE AVENIDA JAVIER PRADO

La regidora Giuliana Calambrogio adelantó que el primer proyecto en ejecutarse sería el by pass de Las Begonias, ubicado en plena zona financiera de San Isidro, donde diariamente se movilizan alrededor de medio millón de personas. Se estima que las obras podrían iniciar a finales de febrero, siempre que se cumplan los cronogramas técnicos y administrativos establecidos por la municipalidad.