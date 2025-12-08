Alberto Jordán: "Challapalca no es un penal de máxima seguridad, es solo una refrigeradora"

El general (r) Alberto Jordán, asesor en seguridad ciudadana, se pronunció tras el reportaje de Panorama que reveló la situación crítica del penal de máxima seguridad de Challapalca, donde se encuentran recluidos los reos más peligrosos del país.

En entrevista con 2025 en 24 Horas, Jordán calificó a Challapalca como “una refrigeradora”, y señaló que el Estado no ha sabido planificar la construcción de penales en zonas estratégicas, evitando afectar a la población de los alrededores.

“El problema es que hacemos penales sin una planificación. Si la zona en la que se planea construir un penal no está adecuada, es imposible construirlo”, explicó.

SOBRE SITUACIÓN EN COMISARÍAS

Asimismo, se refirió al reportaje que evidencia la crisis en las comisarías de Lima Metropolitana, donde existen graves deficiencias que afectan la labor policial. “Tenemos comisarías que sobreviven gracias a la caridad del pueblo. El problema es que la policía compra, pero no invierte”, indicó Jordán.