Partidos políticos eligieron a sus candidatos presidenciales

Tras concluir las elecciones primarias en las que participaron 39 organizaciones políticas, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunció que será el 15 de diciembre la fecha en que se proclamen oficialmente los resultados del proceso. De esta manera, los partidos y alianzas tendrán hasta el 23 de diciembre para inscribir ante los Jurados Electorales Especiales sus listas completas de candidatos para las elecciones generales del 2026.

Del total de organizaciones que participaron, solo 37 tentarán el sillón presidencial y apenas cuatro de estas fórmulas estarán encabezadas por mujeres, una cifra considerada insuficiente por especialistas. Fernando Tuesta, exjefe de la ONPE, calificó este número como “extremadamente bajo”, al recordar que la mitad del electorado peruano está compuesto por mujeres y que en los últimos años se ha incrementado su participación política. Las candidatas elegidas son Fiorella Molinelli, Marisol Pérez Tello, Keiko Fujimori y Rosario Fernández.

Las primarias también dejaron situaciones inusuales, como en el caso de Salvemos al Perú, donde un empate entre los precandidatos Mariano Gonzáles y Antonio Ortiz obligará a definir al candidato mediante un sorteo de bolillas, conforme a las normas de la ONPE. En contraste, Avanza País sí logró completar su fórmula presidencial pese a la renuncia de Phillip Butters, siendo reemplazado por el congresista José Williams gracias al sistema de accesitarios inscrito por el partido.

ACCIÓN POPULAR

Asimismo, Acción Popular definió como candidato presidencial a Alfredo Barnechea, en medio de denuncias de supuesto fraude formuladas por el presidente del partido, Julio Chávez. Según Tuesta, los organismos electorales estarían certificando el triunfo de Barnechea, aunque advierte que una eventual tacha podría dejar a la agrupación sin fórmula presidencial inscrita. Con estos avances, la lista de postulantes al sillón presidencial ya está disponible y deberá oficializarse antes del 23 de diciembre.