Mineros informales radicalizarán su protesta tras aprobación de prórroga del Reinfo

La aprobación en el Congreso de la República de la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta diciembre de 2026 generó una reacción inmediata entre un sector de mineros, que anunció la radicalización de sus medidas de protesta.

Si bien la exigencia principal era la reincorporación de los mineros que fueron excluidos del registro y una ampliación adicional de dos años, su postura ha cambiado en las últimas horas y la disposición de continuar ocupando la vía pública como medida de protesta también ha cambiado.

SEGUNDA VOTACIÓN

El proyecto de ley aprobado deberá someterse aún a una segunda votación en la próxima sesión de la Comisión Permanente, debido al cierre de la legislatura. En medio del debate, algunas voces parlamentarias intentaron acelerar la decisión.

El congresista Jaime Quito propuso ampliar la legislatura para aprobar la ampliación del Reinfo de inmediato, mientras otros legisladores sugirieron exonerar la norma de la segunda votación. Ninguna de estas propuestas alcanzó los votos necesarios, dejando pendiente la definición final del proyecto.