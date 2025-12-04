Roxana Rocha tras fin de operaciones de Rutas de Lima: "Es un día histórico"

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) tomó la decisión de intervenir las vías de la Panamericana Sur luego de que la empresa concesionaria Rutas de Lima dejara de operar, alegando que se encontraba "imposibilitada para seguir haciéndolo".

La regidora Roxana Rocha calificó este hecho como “histórico” y adelantó que la comuna presentará acciones legales y solicitará una indemnización por incumplimiento de contrato. En declaraciones a 24 Horas, Rocha explicó que el abandono de las vías constituye una causal de incumplimiento contractual.

"La MML está en derecho de iniciar la caducidad del contrato, estamos recuperando las vías bajo la administración de la MML, vamos a pedir una indemnización y vamos a contrademandar", indicó.

EVALUARÁN GASTOS

La funcionaria señaló que la municipalidad se hará cargo de la gestión de las vías de manera temporal mientras se resuelve el laudo arbitral correspondiente. Asimismo, precisó que se prevé una evaluación de gastos en mayo y junio para determinar si se cobrará o no el peaje a los usuarios.

Rocha adelantó que el costo estimado para la administración temporal de las vías asciende a seis millones de soles mensuales.