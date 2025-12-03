General Luis Alberto Lira: "Tenemos 260 policías detenidos a la fecha por actos de corrupción"

El Director Contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional, general Luis Alberto Lira, brindó nuevos detalles sobre la detención del fiscal Henry Almenabar Almonte, de 53 años, intervenido tras presuntamente recibir una coima de 3 mil dólares dentro de un baño de un centro comercial en Miraflores.

Según explicó, la operación se activó luego de que la PNP recibiera la denuncia de que la entrega del dinero ocurriría en dicho establecimiento. “Se fotocopiaron los billetes y, tras el operativo, se encontró el dinero en poder del fiscal, en el bolsillo de su saco”, señaló Lira en declaraciones a 2025 en 24 Horas.

CIFRAS

El general también informó que, en lo que va del año 2025, cerca de 950 funcionarios y servidores públicos han sido detenidos por actos de corrupción. Entre ellos, figuran 15 alcaldes, 7 fiscales y 260 policías, además de otros trabajadores del Estado involucrados en diversos delitos. Agregó que la institución ha ejecutado 21 megaoperativos a nivel nacional en la lucha contra estas mafias.

Lira precisó que estas cifras son similares a las registradas el año pasado. Finalmente ratificó el compromiso de la Policía de identificar y sancionar a los malos elementos. “La policía detecta a los malos elementos y los pone a disposición de la justicia”, afirmó.