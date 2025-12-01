¿Quién es Enrique Valderrama, el joven candidato presidencial del Partido Aprista?

El Partido Aprista Peruano definió este domingo a su candidato presidencial para las próximas elecciones generales. Según el último reporte de la ONPE, con el 100% de actas procesadas, Enrique Valderrama Peña resultó ganador de la contienda interna con cerca del 26% de los votos bajo la modalidad “un militante, un voto”. La lista 7, que encabeza junto a María Valdivia Acuña y Lucio Vásquez como primera y segunda vicepresidencia, respectivamente, superó a otras 14 fórmulas, marcando un giro generacional dentro del histórico partido.

Valderrama destacó que la diferencia con sus principales competidores fue mínima: menos de 200 votos con Javier Velásquez Quesquén y alrededor de 400 con Jorge Del Castillo, ambos figuras tradicionales del aprismo. Tras conocerse los resultados, el precandidato de 37 años agradeció el respaldo de la militancia y llamó a la unidad interna, asegurando que, de haber perdido, él habría apoyado sin reservas a quien resultara vencedor. Asimismo, señaló que espera recibir el mismo respaldo de las demás listas.

En el segundo lugar se ubicó la lista encabezada por el expresidente del Consejo de Ministros, Javier Velásquez Quesquén, mientras que en el tercer puesto quedó Jorge Del Castillo, exalcalde de Lima. Valderrama afirmó que ya ha recibido muestras públicas de apoyo, como la expresada por Hernán Garrido Lecca, y que confía en que el resto de líderes se sumarán a la campaña para fortalecer el retorno del APRA al escenario político nacional.

ACCIÓN POPULAR

Acción Popular también vivió una jornada decisiva. Julio Chávez Chiong, actual líder del partido, obtuvo cerca del 49% de los votos en la consulta interna, superando a Alfredo Barnechea (26%) y Víctor Andrés García Belaunde (16%). Chávez aseguró que su victoria fue contundente, al imponerse en 16 de las 26 regiones y obtener 60 de los 75 delegados que participarán en la asamblea eleccionaria del próximo 7 de diciembre. Con 44 años, se convierte en el precandidato presidencial más joven en la historia de Acción Popular.