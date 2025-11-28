Regidora de la MML sobre tren Lima-Chosica: "Las trabas del proyecto eran de índole político"

La regidora de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Giuliana Calambrogio, se pronunció tras el anuncio de ProInversión sobre la próxima firma de un acuerdo con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), la Municipalidad Metropolitana de Lima y la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) para poner en operación los trenes donados por Estados Unidos a la capital.

"Las trabas del proyecto eran sobre todo de índole política. Como país hemos cambiado de gobierno y con el presidente Jerí hay una disponibilidad más abierta para poner en marcha los trenes. Esto se hará por etapas, y estamos todavía en las conversaciones técnicas con una gran apertura y apoyo político", señaló Calambrogio en entrevista con 2025 en 24 Horas.

La regidora explicó que en la segunda etapa del proyecto se contempla la implementación de paraderos, priorizados según la demanda, así como un mayor frecuencia de trenes y rutas más amplias.

SOBRE MESA REDONDA

En cuanto a la situación de Mesa Redonda ante la campaña navideña y el alto número de visitantes al emporio comercial, Calambrogio indicó que desde la Municipalidad se plantea establecer un aforo máximo de asistentes y poner en operación cámaras con inteligencia artificial para garantizar la seguridad de los transeúntes.