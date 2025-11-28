Leonardo Caparrós sobre migrantes en frontera con Chile: "Podría convertirse en una nueva crisis humanitaria"

El exministro de Justicia y especialista en Seguridad Ciudadana, Leonardo Caparrós, advirtió que la concentración de decenas de migrantes en la frontera entre Perú y Chile podría derivar en una nueva crisis humanitaria, luego de que el candidato presidencial chileno José Antonio Kast anunciara que, de ganar las elecciones, impulsaría la expulsión de extranjeros en situación irregular.

"Podría convertirse en una nueva crisis humanitaria si no se maneja con el cuidado debido. Aquí hay dos elementos contradictorios: Perú tiene todo el derecho de proteger sus fronteras, pero también hay 4 mil personas varadas que necesitan ayuda y no pueden ser ignoradas ni por Chile ni por Perú", señaló Caparrós en entrevista con 2025 en 24 Horas.

El especialista criticó además la escasa presencia de Migraciones en las fronteras. "Esto es una reflexión para el Gobierno, para que estas se puedan poblar y establecer un estado que proteja la frontera", añadió.

SOBRE CORREDOR HUMANITARIO

Respecto a la propuesta del diputado chileno Vlado Mirosevic de crear un corredor humanitario entre Perú, Ecuador y Venezuela, Caparrós consideró que la iniciativa es arriesgada para Perú en temas de seguridad.