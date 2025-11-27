Óscar Arriola sobre estado de emergencia: "Ha permitido desarticular 745 bandas ligadas a extorsión"

El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, se pronunció sobre los resultados que se vienen obteniendo en materia de seguridad ciudadano, en el marco del estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao.

En entrevista para 2025 en 24 Horas, el titular del PNP aseguró que los resultados que se vienen obteniendo hasta la fecha son "enormes" y destacó la cantidad de bandas criminales que se han desarticulado desde la declaratoria de emergencia.

"Lo importante de este estado de emergencia es que permite allanar los domicilios porque entra en suspensión el derecho fundamental de la inviolabilidad de domicilio (...) y de hecho que ha permitido desarticular 745 bandas ligadas a la extorsión, en lo que va del estado de emergencia que lleva 36 días", dijo.

APOYO A TRANSPORTISTAS

Por otra parte, Arriola aseguró que desde la institución policial se mantiene comunicación permanente con los gremios de transporte público, a fin de coordinar estrategias que permitan reducir el índice de extorsiones y sicariato contra los trabajadores de dicho rubro.