¡Cierre de la Costa Verde! este es el plan de desvío vehicular por Juegos Bolivarianos

La Municipalidad de Lima informó que, desde las 11:30 p.m. del miércoles 26 de noviembre, entrará en vigor un plan de desvío vehicular en distintos tramos de la Costa Verde debido a la competencia de ciclismo contrarreloj de los XX Juegos Bolivarianos. La medida busca facilitar el desarrollo del evento deportivo y mantener el orden vehicular durante la jornada.

Según detalló la comuna capitalina, se ha dispuesto el cierre de las bajadas de Escardó, Bertolotto, Brasil, Marbella, San Martín, Balta y Armendáriz. Asimismo, se verán afectados importantes ejes como la Av. Costanera, Av. Juan Bertolotto, Jr. Comandante Espinar, Av. José Antonio de Sucre, Jr. Diego Ferré, Av. Del Ejército, Av. Augusto Pérez Araníbar, así como los malecones de la Marina, Cisneros y Reserva.

Para los conductores que se desplacen hacia el norte, el tránsito podrá ser redirigido por rutas alternas como Malecón Grau, Pasaje Rada, Av. Chorrillos, Av. Pedro de Osma, Jr. 28 de Julio, Av. Miguel Grau, Av. Reducto, Av. La Paz, Av. Ricardo Palma, Av. José Pardo, Av. Del Ejército y Av. Pérez Araníbar, además de calles como Diego Ferré, Jr. Tacna, Jr. Salaverry y Jr. Federico Gallese.

¡ATENCIÓN CONDUCTORES!

El plan de desvíos regirá hasta la 1:00 p.m. del jueves 27 de noviembre e incluirá restricciones parciales y desvíos temporales para “garantizar la seguridad de los competidores y facilitar el desarrollo del evento deportivo”. Finalmente, la Municipalidad de Lima exhortó a conductores y vecinos a tomar previsiones, respetar la señalización y utilizar las rutas alternas dispuestas.