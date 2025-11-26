Martín Ojeda: “No se descarta un nuevo paro de transportistas”

Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte, expresó su preocupación por los elevados índices de criminalidad que afectan al país y calificó la situación como una “guerra” que exige respuestas rápidas y coordinadas. En entrevista con el programa 2025 En 24 Horas, el especialista sostuvo que todas las instituciones deben trabajar articuladamente para enfrentar de manera efectiva a la delincuencia común y al crimen organizado.

Ojeda señaló que el Estado evidencia serias debilidades al no implementar políticas públicas claras y sostenibles en materia de seguridad. Según afirmó, la creciente violencia contra transportistas revela un grave retroceso en la capacidad de protección estatal. Esta situación, dijo, genera un ambiente de miedo permanente entre los conductores y empresas del sector.

A propósito de los recientes asesinatos contra choferes, el representante gremial no descartó la convocatoria a un nuevo paro nacional de transportistas como una forma de protesta frente a la inseguridad ciudadana. Precisó que esta medida busca presionar a las autoridades para que se implementen soluciones inmediatas y eficaces que garanticen la integridad de quienes trabajan en las rutas del país.

LLAMADO A LAS AUTORIDADES

Finalmente, Ojeda hizo un llamado urgente a las autoridades competentes para que adopten políticas públicas concretas y firmes contra la delincuencia. Recalcó que el Perú necesita acciones contundentes y coordinadas que devuelvan la tranquilidad a los ciudadanos y permitan a los transportistas operar sin temor a ser víctimas de la violencia.