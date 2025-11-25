TC evalúa demanda contra ley que permite imputar penalmente a adolescentes de 16 y 17 años

El Tribunal Constitucional (TC) evaluó este lunes la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Poder Judicial contra la Ley 32330, norma que permite imputar penalmente a menores de 16 y 17 años por la comisión de delitos graves.

Durante la audiencia, el abogado Omar Cairo, representante del Poder Judicial, sostuvo que la Constitución establece un deber del Estado de brindar protección especial a los adolescentes. En esa línea, cuestionó que la ley equipare el tratamiento penal de los menores al de los adultos.

A esta acción también se sumaron la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y el Colegio de Abogados de Ayacucho, instituciones que consideran que la norma vulnera principios constitucionales relacionados con el interés superior del niño.

Muñante defiende la ley y asegura resultados positivos

En respuesta, el congresista Alejandro Muñante, autor de la norma, criticó la demanda y aseguró que la ley ya ha mostrado eficacia desde su promulgación. “Hoy vemos que piden la inconstitucionalidad de una norma que ha demostrado en la práctica que está sirviendo. Más de 50 adolescentes están recluidos en penales por cometer delitos graves y están separados de los adultos”, señaló.

TC anunciará fallo

Tras escuchar los alegatos, el Tribunal Constitucional informó que el caso quedará al voto y que emitirá un fallo una vez concluido el análisis de los argumentos de ambas partes.