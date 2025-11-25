Cluber Aliaga responde a Arriola: “El policía no puede actuar como un delincuente; debe inspirar confianza”

El exministro del Interior, Cluber Aliaga, se pronunció tras las declaraciones del comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, quien afirmó que los derechos humanos y algunas organizaciones no gubernamentales (ONG) estarían contribuyendo a “desestabilizar” y “bajar la moral” de la institución en su lucha contra el crimen organizado.

En entrevista con 2025 en 24 Horas, Aliaga cuestionó dicha postura y recordó que la labor policial debe regirse por estrictos estándares profesionales. “El policía no puede actuar como un delincuente. El policía es un profesional y tiene que inspirar confianza. La violencia genera más violencia. La Policía debe fomentar una cultura de paz”, sostuvo.

Además, aseguró que los derechos humanos “no son malos”, sino que, en algunos casos, son usados de manera incorrecta para perjudicar a las fuerzas del orden. “Vemos procesos en los que policías o militares que defendieron al Estado enfrentan juicios interminables, mientras que los delincuentes salen en libertad. No hay equidad”, afirmó.

Eventual paro de transportistas

Respecto a un posible paro de transportistas por la ola de ataques del crimen organizado contra unidades y conductores, Aliaga señaló que estas movilizaciones son legítimas y responden a un clima de profunda inseguridad. “La Policía no debe sentirse ofendida ni atacada”, agregó.