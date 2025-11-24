Contraloría revela que policías motorizados no cuentan con varas, cascos ni escudos

En medio del avance de la criminalidad y el estado de emergencia vigente, un reciente informe de la Contraloría General de la República reveló que varios agentes motorizados de la Policía Nacional del Perú (PNP) patrullan las calles sin los implementos mínimos de seguridad establecidos por norma, como varas, cascos, guantes y escudos policiales.

De acuerdo con el documento, la respuesta policial supervisadas fue que estos implementos no son proporcionados por la institución, sino que deben ser adquiridos por cada agente, una situación que expone a los efectivos y limita su capacidad operativa.

La falta de equipamiento no solo afecta a una dependencia. En comisarías de Surco, como la de Sagitario, también se detectó la ausencia de implementos básicos. En La Molina, la Contraloría constató que la comisaría del sector no cuenta con stock suficiente de varas policiales y presenta equipamiento deteriorado.

AFECTACIÓN AL TRABAJO

José Palacios, director de La Voz del Policía, advirtió que esta situación afecta directamente el trabajo de los agentes. “Los policías están amarrados de pies y manos porque no cuentan con los equipos para el cumplimiento de sus funciones, además no cuentan con el amparo legal por parte del Estado”, cuestionó.