Especialistas divididos por solicitud del Gobierno para legislar en temas de seguridad ciudadana

El Poder Ejecutivo presentó al Congreso de la República un pedido de facultades para legislar en materia de seguridad ciudadana, lucha contra el crimen organizado, crecimiento económico y fortalecimiento institucional. La propuesta, que incluye un paquete de 58 medidas, ha generado opiniones divididas entre especialistas.

Según el Ejecutivo, al menos 26 de las medidas están enfocadas en combatir la inseguridad ciudadana y las organizaciones criminales. Entre las modificaciones más relevantes se encuentra la propuesta de incorporar al Código Penal una nueva figura delictiva: la revelación de información reservada de investigaciones fiscales y policiales.

ESPECIALISTAS OPINAN

Para el exviceministro del Interior Julio Corcuera, la iniciativa es positiva y necesaria debido al contexto crítico de inseguridad que afronta el país.

Sin embargo, el exprocurador Antonio Maldonado cuestionó la solicitud, al advertir que en el paquete legislativo existiría “contrabando”. Afirmó que se estaría abusando nuevamente del mecanismo de delegación de facultades con objetivos que, según indicó, podrían limitar la protesta social y favorecer “esquemas de impunidad”.