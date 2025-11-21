Exalcalde de Barranco sobre mall en playa Las Sombrillas: "En mi gestión no se privatizó absolutamente nada"

La posible construcción de un centro comercial con casino sobre la playa Las Sombrillas, en la Costa Verde, ha generado una fuerte ola de rechazo encabezada por la alcaldesa del distrito, Jéssica Vargas, y respaldada por vecinos, comerciantes y deportistas. El proyecto, derivado de una concesión privada otorgada en 2005, reabre el debate sobre la preservación de los pocos espacios naturales públicos que quedan en la costa limeña.

Sin embargo, Martín Del Pomar, exalcalde de Barranco, negó que la obra afecte áreas sensibles. Aseguró que “es falso que se vayan a tocar los humedales” y que la zona utilizada por bañistas para tomar sol “no se va a tocar”. Del Pomar también rechazó versiones que lo responsabilizan por la pérdida de terrenos públicos. “Durante mi gestión no se privatizó nada, no se vendieron espacios públicos. Si yo hubiera hecho eso, estaría preso”, afirmó.

El exburgomaestre explicó que la concesión otorgada en 2005 fue por 30 años y que, en ese entonces, el municipio recibía un alquiler mensual de la empresa encargada. No obstante, aseguró que las gestiones posteriores no defendieron la concesión ante un litigio, lo que terminó en la cesión de los terrenos a Bienes Nacionales. “La Municipalidad no quiso pelear el juicio porque no querían asumir el costo político”, sostuvo Del Pomar.

MENSAJE A LOS VECINOS DE BARRANCO

Finalmente, el exalcalde se dirigió a los vecinos que hoy rechazan el proyecto y criticó la gestión municipal actual. “No sigan bajo la batuta de la alcaldesa, que ha sido ineficiente en estos últimos años. Acérquense a hablar con la empresa; la inversión privada es la ideal para desarrollar las zonas costeras”, afirmó.