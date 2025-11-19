Carlos Tubino: “Keiko Fujimori ha reconocido los errores cometidos en Fuerza Popular”

En entrevista con 2025 En 24 Horas, Carlos Tubino, precandidato al Senado por Fuerza Popular, afirmó que Keiko Fujimori tiene todo el derecho de volver a postular a la presidencia. Según señaló, la lideresa del partido ha reconocido los errores cometidos en la organización política y consideró que el tiempo que pasó en prisión contribuyó a su “maduración política”.

Tubino sostuvo que la autocrítica dentro de Fuerza Popular es una muestra de que la agrupación busca enmendar sus fallas y presentarse como una alternativa renovada en las próximas elecciones. En esa línea, aseguró que figuras “de categoría”, como Fujimori, deberían aspirar a los cargos más altos del Estado, incluido el Senado.

El precandidato por Fuerza Popular también se refirió al proceso electoral interno y enfatizó la necesidad de contar con candidatos con experiencia y trayectoria. Para él, la presencia de líderes consolidados garantiza estabilidad y un mejor desempeño en funciones legislativas de alto nivel. “Debemos tener personas de categoría en el Senado”, sostuvo.

SOBRE BETSSY CHÁVEZ

Finalmente, Tubino comentó la situación de la ex primera ministra Betssy Chávez, quien recibió asilo político por parte de México. Señaló que el gobierno del presidente José Jerí debería negarle el salvoconducto para salir del país, argumentando que enfrenta procesos judiciales pendientes que deben continuar bajo la jurisdicción peruana.