San Borja: delincuentes balean a cocinero durante ataque a restaurante

La inseguridad vuelve a golpear la capital. Esta vez, un restaurante ubicado en el cruce de las avenidas Canadá y Aviación, en el límite entre los distritos de San Borja y San Luis, fue atacado a balazos por dos presuntos sicarios que llegaron al lugar a bordo de una motocicleta. Según relataron los testigos, los sujetos se detuvieron frente al local y abrieron fuego sin mediar palabra.

Durante el violento ataque, uno de los disparos alcanzó a un integrante del staff de cocina, quien resultó herido y tuvo que ser trasladado de inmediato a un hospital cercano para recibir atención médica especializada. Afortunadamente, su recuperación viene siendo favorable, según confirmaron algunos testigos.

Tras perpetrar el atentado, los criminales escaparon rápidamente con rumbo desconocido, aprovechando la congestión de la zona para perderse entre los vehículos estacionados. Vecinos de la zona reportaron el incidente a las autoridades al escuchar las detonaciones y observar el caos generado por los disparos.

INVESTIGAN ATAQUE

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar para recoger casquillos y revisar cámaras de seguridad que permitan identificar a los responsables. Las primeras hipótesis señalan que podría tratarse de un acto de extorsión y amedrentamiento vinculado al cobro de cupos, una modalidad criminal que continúa incrementándose en la capital.