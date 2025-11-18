Transportistas migran al extranjero para escapar de la ola de extorsiones

Los ataques contra transportistas continúan en Lima pese al estado de emergencia. La madrugada de este martes 18 de noviembre, la sede de la empresa de transporte El Rápido, ubicada en San Martín de Porres, fue atacada a balazos por extorsionadores.

Ante este escenario, algunos trabajadores de la empresa advirtieron que paralizarían sus labores e incluso señalaron que sostendrían una reunión con una banda de extorsionadores para llegar a un acuerdo, debido a la falta de confianza en las autoridades. “Son como cinco bandas que nos extorsionan”, indicó uno de ellos.

NUEVAS MEDIDAS

Pese a esa desconfianza, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, anunció nuevas medidas para enfrentar la ola de extorsiones. Entre ellas, destacó la estrategia 50/50, que consiste en dividir el número de los agentes policiales: el 50% operará uniformado y el otro 50% se mimetizará con la población, es decir, trabajará vestido de civil para infiltrarse.

Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de Conductores, Miguel Palomino, reveló que las autoridades les han pedido presentar denuncias ante cualquier caso de extorsión. Sin embargo, señaló que muchos transportistas temen hacerlo porque, al denunciar, exponen sus datos personales.