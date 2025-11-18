Carlos Basombrío: "Es frívolo venderle a la gente que la inseguridad se está controlando cuando no es así”

El exministro del Interior, Carlos Basombrío, calificó de “frívolo” que el presidente José Jerí afirmara que la inseguridad ciudadana estaría siendo controlada tras la declaratoria del estado de emergencia en Lima y Callao.

“Es una situación sin salida; cada vez que hacen un paro los transportistas dejan de percibir ingresos y no calman a los extorsionadores. Debemos exigir un poco más de responsabilidad. El estado de emergencia es más de lo mismo, es frívolo venderle a la gente que la inseguridad se está controlando cuando no es así”, declaró en entrevista con 24 Horas.

ESTRATEGIA POLICIAL DEL 50/50

El exfuncionario también indicó que no hay indicios de que las cifras de criminalidad estén disminuyendo. Sobre la estrategia policial del 50/50, anunciada por el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, Basombrio consideró que la propuesta tiene fallas estructurales.

“Nos plantea otro problema: ¿quién va a fiscalizar esta estrategia? Es evidente que lo que se busca es construir una imagen pública que le permita proyectar un futuro político. El ministro tiene que asumir mayor responsabilidad”, manifestó.