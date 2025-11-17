Ricardo Valdés: “No estamos viendo mejoras frente a la inseguridad”

El exviceministro del Interior, Ricardo Valdés, advirtió que la situación de inseguridad ciudadana que atraviesa el país continúa sin mostrar mejoras. En entrevista con el programa 2025 En 24 Horas, señaló que, pese a los esfuerzos anunciados por el Ejecutivo, los resultados siguen siendo insuficientes frente a la creciente ola delictiva.

Valdés destacó que el Gobierno ha impulsado diversas mesas de trabajo y espacios de articulación, pero remarcó que estas iniciativas aún no se traducen en acciones concretas. “Hay buenas intenciones, pero no estamos viendo resultados. Hay que sincerar la situación y establecer indicadores claros”, afirmó en diálogo con la periodista Tatiana Alemán.

En esa misma línea, el exviceministro del Interior también alertó sobre la expansión del proceso de extorsión en distintas regiones del país, una modalidad que, según indicó, se vuelve cada vez más sofisticada y violenta. Frente a ello, insistió en la necesidad de adoptar medidas urgentes y basadas en evidencia para frenar su avance.

ESTRATEGIA DEFINIDA

Finalmente, Valdés reconoció que el presidente José Jerí muestra voluntad de enfrentar la delincuencia y el crimen organizado, pero enfatizó que esto debe ir acompañado de una estrategia definida. “La intención es buena, pero se requiere un camino claro y concreto”, sostuvo, al señalar que la ciudadanía exige respuestas inmediatas y efectivas.