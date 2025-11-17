Martín Ojeda sobre atentado contra buses: "En tiempos de inseguridad necesitamos gestos de guerra"

El director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte, Martín Ojeda, aseguró que los gremios de transporte acatarán un nuevo paro si se produce otro ataque contra choferes o cobradores tras el ataque contra un bus de la empresa San Germán en San Martín de Porres.

"Aquí no hay estado de emergencia; como nosotros los transportistas podemos hacer un reclamo, ¿qué nos queda? Hacer una huelga más. No hay compromiso por parte del Estado por la seguridad. Al primer ataque que suceda a partir de la fecha se acordará la fecha para el paro", señaló Ojeda en entrevista con 2025 en 24 Horas.

El representante del sector advirtió además que tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público se sienten limitados por la falta de presupuesto, lo que genera desconfianza entre los ciudadanos para denunciar casos de extorsión, ya que temen que sus denuncias no prosperen.

SOBRE PRESIDENTE JERÍ

Sobre el reciente índice de aprobación del presidente José Jerí, que alcanza el 58% en su primer mes de gestión, Ojeda aclaró que no están en contra del Gobierno, pero cuestionó la efectividad de las medidas de seguridad implementadas. "No estamos en contra del actual Gobierno, pero el querer no es solucionar. Como transportistas sentimos que la situación ha rebasado", afirmó.