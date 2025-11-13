Contraloría alerta que más de S/ 44 mil millones están comprometidos en obras sin avanzar

Detrás del Cristo del Pacífico, en la zona límite entre Surco y Chorrillos, los vecinos del asentamiento humano Vista Alegre de Villa conviven desde hace años con una obra inconclusa que transformó un antiguo parque en un terreno cercado por montículos de tierra, fierros expuestos y basura. El proyecto de agua potable y alcantarillado, valorizado en más de 678 millones de soles, permanece detenido tras dos incumplimientos contractuales identificados por la Contraloría en su reporte de junio de 2025. Lo que antes era un espacio recreativo con juegos infantiles y áreas verdes es hoy un enorme forado que, según los residentes, nunca debió construirse en ese punto debido a cuestionamientos técnicos.

Los vecinos relatan que en 2019, sin previo aviso, el consorcio encargado les informó que la zona intervenida pertenecía a Sedapal y que ahí se instalaría un túnel. Sin embargo, los trabajos terminaron dejando estructuras inestables que se desplomaban constantemente. Incluso, algunos obreros reconocieron que el terreno no era apto para esa obra. Pese a anuncios sobre la contratación de nuevas empresas para culminar los remanentes, no ha habido avances y la obra figura entre las 16 paralizadas en Lima. Mientras esperan una solución, piden que al menos se cierre la zona y se devuelva el terreno a la municipalidad para recuperar el parque.

Más de 2 400 obras detenidas en el país, según Contraloría

La preocupación no solo se centra en el forado abandonado. Los residentes también alertan sobre un pozo de más de 35 años y un tanque elevado con grietas visibles, que han provocado rebalses en varias ocasiones, agravando el deterioro del área. Este caso forma parte de un panorama nacional alarmante: a nivel país existen 2 428 obras paralizadas que superan los 44 297 millones de soles en inversión pública detenida al 30 de junio de 2025. Pese a que el Ministerio de Vivienda afirmó que la obra de Vista Alegre está cerca de destrabarse, no ha emitido un nuevo pronunciamiento solicitado desde inicios de año.

El problema se replica en diversas regiones. Más de 50 alcaldes provinciales y distritales llegaron recientemente al Ministerio de Economía para exigir que se garantice la continuidad de proyectos esenciales, desde redes de agua y saneamiento hasta colegios, centros de salud y carreteras que llevan años sin concluir. Algunos reportan obras con más del 80% de avance que no reciben financiamiento desde 2022. Aunque el Ejecutivo anunció que prepara un decreto para priorizar proyectos paralizados, las autoridades locales aseguran que los plazos se incumplen y que la población continúa afectada por la falta de servicios básicos.